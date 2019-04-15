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Cпорт
Футболисты "Динамо" и "Краснодара" не смогли обыграть друг друга
Спортсмены мсквского "Динамо" не смогли забить победный решающий гол в матче с "Краснодаром"..
Спортсмены московскогой команды "Динамо" не забили победный
гол во время матча с командой "Краснодар". В результате футболисты завершили
игру со счетом 1:1.
Двадцать третий тур Российской премьер-лиги не принес им победного очка. Футбольные команды играли на стадионе "Арена-Химки".
Из участников команды "Динамо" в чемпионата специалисты отметили хороши уровень игры Евгения Маркова (77), а у гостей – Вандерсона (87).
Сейчас "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 баллами. "Краснодар" идет третьим, имея в активе 42 очка. Лидирует санкт-петербургский "Зенит"..
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