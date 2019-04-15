С просьбой уделить внимание изменениям в схеме движения транспорта и ознакомиться с подробностями предстоящей поездки обращаются транспортные слуюбы Москвы к водителям.

Изменения дорожного движения в центре столицы произошли из-за проведения 41-го Московского международного кинофестиваля.

С 16:00 18 апреля до 05:00 19 апреля машины не смогут проехать по Большому Путинковскому переулку. Движение перекроют от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы.

Такое же ограничение будет действовать с 16:00 25 апреля до 05:00 26 апреля.



Помимо этого, водителей не пустят на крайнюю левую полосу в Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до Малой Дмитровки. Ограничение введут с 22:00 17 апреля до 23:59 18 апреля и с 22:00 24 апреля до 23:59 25 апреля.

Столичным водителям советуют быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Ранее стало известно, что проезд по 3-му Автозаводскому проезду и Щербаковской улице ограничат из-за инженерных работ. Ограничения снимут после 21 мая.

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