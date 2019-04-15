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Происшествия

Интервалы движения поездов на фиолетовой линии увеличены

Фото: instagram.com

Интервалы движения поездов на фиолетовой линии увеличены

M24.ru 15 апреля 2019г., 09:56

Свидетели происшествия отмечают факт задержки составов недалеко от станции "Текстильщики".

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Возникновение сбоя в движении вагонов по направлению Таганско-Краснопресненской фиолетовой линии метрополитена возникло из-за проводки.

Сбой в движении произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро. Поезда ходят с увеличенными интервалами.

Пассажиры стали свидетелями того, что составы задерживаются в районе станции метро "Текстильщики". Около 15 минут нет движения в сторону центра.

По предварительным данным, причиной сбоя стал оборванный кабель радиосвязи.

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Москва-Инфо
   