версия для печати
Происшествия
Интервалы движения поездов на фиолетовой линии увеличены
Свидетели происшествия отмечают факт задержки составов недалеко от станции "Текстильщики"..
Возникновение сбоя в движении вагонов по направлению
Таганско-Краснопресненской фиолетовой линии метрополитена возникло из-за
проводки.
Сбой в движении произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро. Поезда ходят с увеличенными интервалами.
Пассажиры стали свидетелями того, что составы задерживаются в районе станции метро "Текстильщики". Около 15 минут нет движения в сторону центра.
По предварительным данным, причиной сбоя стал оборванный кабель радиосвязи..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.