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Происшествия

Ложное заминирование наказуемо

Фото: depositphotos/blinow61

Ложное заминирование наказуемо

M24.ru 15 апреля 2019г., 10:26

Cлужащие полиции вынуждены были арестовать гражданина из ТиНАО за ложное сообщение о заминировании машины.

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Тридцтидвухлетний гражданин, проживающий в ТиНАО задержан сотрудниками ФСБ и полицейскими за ложное сообщение по телефону "112" о бомбе в автомобиле.

В результате работы на месте происшествия специалисты произвели осмотр автомобиля. Офицеры убедились, что взрывное устройство

отсутствует. автора телефонного звонка вывезли в дежурную часть с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело о даче ложной информации по поводу возможного теракта. Звонивший подписал обязательство о явке.

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