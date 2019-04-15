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Происшествия
Ложное заминирование наказуемо
Cлужащие полиции вынуждены были арестовать гражданина из ТиНАО за ложное сообщение о заминировании машины..
Тридцтидвухлетний гражданин, проживающий в ТиНАО задержан сотрудниками ФСБ и
полицейскими за ложное сообщение по телефону "112" о бомбе в автомобиле.
В результате работы на месте происшествия специалисты произвели осмотр автомобиля. Офицеры убедились, что взрывное устройство
отсутствует. автора телефонного звонка вывезли в дежурную часть с целью выяснения обстоятельств произошедшего.
Возбуждено уголовное дело о даче ложной информации по поводу возможного теракта. Звонивший подписал обязательство о явке.
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