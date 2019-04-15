Тридцтидвухлетний гражданин, проживающий в ТиНАО задержан сотрудниками ФСБ и полицейскими за ложное сообщение по телефону "112" о бомбе в автомобиле.



В результате работы на месте происшествия специалисты произвели осмотр автомобиля. Офицеры убедились, что взрывное устройство



отсутствует. автора телефонного звонка вывезли в дежурную часть с целью выяснения обстоятельств произошедшего.



Возбуждено уголовное дело о даче ложной информации по поводу возможного теракта. Звонивший подписал обязательство о явке.

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