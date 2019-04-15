Начинаются строительные работы на стадионе "Лужники". Разрешение на строительство пяти павильонов общественного питания на территории олимпийского комплекса «Лужники» в центре Москвы получено по информации из Мосгосстройнадзора от его руководителя Олега Антосенко.

«Формируем и совершенствуем общественное пространство олимпийского комплекса «Лужники» для комфортного отдыха и развлечений тысяч москвичей и гостей столицы. В ближайшее время планируем построить пять небольших кафе на территории «Лужников», которые расположатся около нижней станции канатной дороги, на набережной, на Престижной аллее, рядом с плавательным бассейном. Проектировщики постарались, чтобы все возводимые сооружения отсылали к архитектуре исторического ансамбля зданий «Лужников»1950-х годов», – сказал О. Антосенко.

Первые три кафе – одноэтажные, площадью 200 кв. метров и рассчитаны на 45 мест каждое. Срок действия разрешения на строительство – до августа 2019 года.

Четвертый и пятый павильоны – двухэтажные, площадью 650 кв. метров. Они смогут вместить до 150 человек каждый.Срок действия разрешения на строительство – до марта 2020 года.

Объекты построят за счет городского бюджета.Застройщиком выступает АО «Олимпийский комплекс «Лужники».

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