Московская жизнь
Павильоны общественного питания разместят на территории стадиона "Лужники"
Кафетерии обеспечат москвичам комфортный отдых при посещении территории "Лужников"..
Начинаются строительные работы на стадионе "Лужники". Разрешение на строительство пяти павильонов общественного питания на территории олимпийского комплекса «Лужники» в центре Москвы получено по информации из Мосгосстройнадзора от его руководителя Олега Антосенко.
«Формируем и совершенствуем общественное пространство олимпийского комплекса «Лужники» для комфортного отдыха и развлечений тысяч москвичей и гостей столицы. В ближайшее время планируем построить пять небольших кафе на территории «Лужников», которые расположатся около нижней станции канатной дороги, на набережной, на Престижной аллее, рядом с плавательным бассейном. Проектировщики постарались, чтобы все возводимые сооружения отсылали к архитектуре исторического ансамбля зданий «Лужников»1950-х годов», – сказал О. Антосенко.
Первые три кафе – одноэтажные, площадью 200 кв. метров и рассчитаны на 45 мест каждое. Срок действия разрешения на строительство – до августа 2019 года.
Четвертый и пятый павильоны – двухэтажные, площадью 650 кв. метров. Они смогут вместить до 150 человек каждый.Срок действия разрешения на строительство – до марта 2020 года.
Объекты построят за счет городского бюджета.Застройщиком выступает АО «Олимпийский комплекс «Лужники»..
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