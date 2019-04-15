Будем здоровы
Столичным аллергикам помогут
Почти сто профилактических мероприятий будет проведено в апреле профессиональными врачами..
Московские специалисты в области медицины подготовили в нынешнем сезоне 100 мероприятий по профилактике аллергии.
На этих встречах горожане смогут получить ответы на все интересующие вопросы о заболевании и полезную информацию о его профилактике.
Подробнее с расписанием лекций можно ознакомиться в представленном списке.
Мероприятия и лекции, посвященные теме здоровья, на регулярной основе проводятся и в столичных медицинских организациях. Подробная информация о мероприятиях регулярно публикуется в календаре дней открытых дверей «Входите, открыто!» Департамента здравоохранения Москвы. Мероприятия бесплатны для посещения и направлены на привлечение внимания населения к профилактике заболеваний..
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