Будем здоровы

Московские специалисты в области медицины подготовили в нынешнем сезоне 100 мероприятий по профилактике аллергии.

На этих встречах горожане смогут получить ответы на все интересующие вопросы о заболевании и полезную информацию о его профилактике.

Подробнее с расписанием лекций можно ознакомиться в представленном списке.

Мероприятия и лекции, посвященные теме здоровья, на регулярной основе проводятся и в столичных медицинских организациях. Подробная информация о мероприятиях регулярно публикуется в календаре дней открытых дверей «Входите, открыто!» Департамента здравоохранения Москвы. Мероприятия бесплатны для посещения и направлены на привлечение внимания населения к профилактике заболеваний.

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