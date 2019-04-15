Образование/Карьера

Для участников "Тотального диктанта" по информации от сопредседателя экспертной комиссии Пахомова наиболее трудной проблемой оказалось написание слов "обаяние" и "обоняние".

Владимир Пахомов сообщил, что чаще всего также наблюдались ошибки при написании словосочетания "Василисин муж", отметив, что зачастую участники писали его с маленькой буквы.

Помимо этого, участники допускали ошибку в написании слова "земля". "В тексте у этого слова не было высокого смысла, там не было астрономического термина, поэтому ее надо было писать с маленькой буквы, а не с большой", – отметил сопредседатель экспертной комиссии.

Для проведения диктанта 13 апреля в столице было открыто более 80 площадок в каждом административном округе. Диктант по русскому языку написали в вузах, школах, роддоме, отделениях полиции и даже в троллейбусе и трамвае.

Одной из главных площадок стала станция "Деловой центр" Солнцевской линии метро. Знание русского языка там проверили около 150 участников. Они написали текст под диктовку спортивного комментатора Василия Уткина.

Принять участие в диктанте решили тысячи человек из 80 стран. Чтецами в этом году стали телеведущий Владимир Познер, комментатор Василий Уткин, певица Диана Арбенина, ведущий Москвы 24 Андрей Эйхфус и другие известные люди.

"Тотальный диктант" впервые провели в 2004 году в Новосибирске. Тогда его написали 250 человек. С тех пор он стал ежегодным.

Авторами текстов выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, а также Алексей Иванов и Леонид Юзефович.

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