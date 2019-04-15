Здесь интересно

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Трейлер ко второму эпизоду "Игры престолов" вышел на экраны
Зрители увидели любимых героев романа Джорджа Мартина..
Американский телеканал HBO выпустил трейлер ко второму эпизоду финального сезона "Игры престолов". Премьера первой серии состоялась в воскресенье, 14 апреля.
Судя по опубликованным кадрам, во второй серии армия мертвецов подойдет к стенам Винтерфелла и начнется битва. Кроме того, в этом эпизоде зрители увидят, к чему приведет конфликт между Дейенерис и Сансой, а также между Браном и Джейме. Премьера второго эпизода на сервисах HBO и "Амедиатека" запланирована на 04:00 22 апреля.
Накануне стартовал показ финального сезона "Игры престолов". Он включает шесть эпизодов, которые будут выходить по воскресеньям. Ожидается, что заключительную серию покажут 19 мая.
Соцсеть "ВКонтакте" и сервис "Амедиатека" пообещали защитить поклонников сериала от спойлеров. Публикации с подробностями сюжета новых серий отметят специальным предупреждением. Летом прошлого года HBO заявил о желании снять приквел "Игры престолов".
Новый сериал рассказывает о событиях, происходивших за несколько тысяч лет до основного сюжета сериала. "Игра престолов" снимается по романам Джорджа Мартина серии "Песнь льда и пламени" с 2011 года. За это время он удостоился 38 премий "Эмми"..
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