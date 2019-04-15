Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) РФ предполагает, что пять тестовых зон сети 5G могут заработать в Москве к октябрю-ноябрю 2019 года.

Замглавы ведомства Олег Иванов. что вся необходимая аппаратура имеется, осталось только подключиться, а для тестовых зон выделено три диапазона частот: 3,4-3,8 ГГц, 4,8-4,99 ГГц и 25,5-27,5 ГГц.

Иванов рассказал, что министерство рассматривает два вариант тестирования сетей. Один из них подразумевает закрепление за каждым оператором одного участка и допуск по определенной схеме других операторов на данный участок.

"Либо можно выделить каждому оператору по сегменту, и дальше пускай в этом сегменте объединяют частоты. Мы обсудим это с операторами и примем решение. И тот, и другой подход возможны", – пояснил Иванов.

В феврале стало известно, что Tele2 и компания Ericsson договорились о внедрении систем и ПО ERS для сетей 4G/3G/2G с поддержкой технологии 5G в России. Проект позволит повысить скорости передачи данных, модернизировать сеть и подготовить ее к запуску стандарта 5G.

Соглашение предполагает совместную работу в 27 регионах России, включая Москву и Петербург. В рамках соглашения партнеры установят более 50 тысяч новых базовых станций в стране.

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