Автомагистраль

В связи с закрытием на ремонт подземного перехода около остановки "Велозаводский рынок" через ул. Автозаводская организована временная зебра со светофором.



ЦОДД сообщил, что эта ситуация продлится до окончания ремонта. Около остановки "Велозаводский рынок" на ремонт закрыли подземный переход.



На время проведения ремонтных работ и окрашивания перехода наверху через ул. Автозаводская сделали «зебру» со светофором.



«Зебра» со светофором установлены временно.

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