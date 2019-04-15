Экономика
Грушко изложил позицию российского государства в связи с действиями НАТО
МИД России исключил возможность участия РФ в гонке военных бюджетов..
Намерения принять участие в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО у РОссии нет. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, страна сделает ставку на экономичные, точечные и эффективные средства.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сейчас альянс занимается адаптацией своих военных потенциалов. При этом основные усилия НАТО сфокусированы на восточном "фланге".
Дипломат напомнил о проведении учений, к которым привлекаются стратегические средства и носители ядерного оружия. Помимо этого, НАТО формирует спрос на вооружения и военную технику.
"Создаются новые и модернизируются существующие структуры командования и тылового обеспечения, объекты инфраструктуры, склады вооружений и военной техники", – добавил Грушко.
Ранее в российском МИД заявили, что возросшая активность НАТО на Черном море создает угрозу стабильности в регионе. Александр Грушко подчеркнул, что Москва ответит на действия альянса "соответствующим образом"..
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