Здесь интересно

Третий городской фестиваль "Дни авангарда" пройдет в Москве с 19 по 26 апреля. Главной темой мероприятий станет "Искусство и власть". Москвичи смогут посетить экскурсии, лекции, мастер-классы, концерты и спектакли.

Мероприятия будут проводиться в знаковых местах эпохи авангарда, таких как галерея "На Шаболовке", "Дом на набережной", Музей Москвы и других.

Открытие фестиваля состоится во Дворце культуры ЗИЛа. Гостям представят выставку "Хлебников" и спектакль студентов Российского института театрального искусства.

В столице проходит 17-й Московский фестиваль татуировки, который объединяет тех, кому близок дух тату-культуры.

.