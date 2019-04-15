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Здесь интересно

Стартует фестиваль 'Дни авангарда'

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стартует фестиваль "Дни авангарда"

M24.ru 15 апреля 2019г., 17:57

Жители столицы увидят концерты и спектакли, посетят экскурсии, лекции.

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Третий городской фестиваль "Дни авангарда" пройдет в Москве с 19 по 26 апреля. Главной темой мероприятий станет "Искусство и власть". Москвичи смогут посетить экскурсии, лекции, мастер-классы, концерты и спектакли.

Мероприятия будут проводиться в знаковых местах эпохи авангарда, таких как галерея "На Шаболовке", "Дом на набережной", Музей Москвы и других.

Открытие фестиваля состоится во Дворце культуры ЗИЛа. Гостям представят выставку "Хлебников" и спектакль студентов Российского института театрального искусства.

В столице проходит 17-й Московский фестиваль татуировки, который объединяет тех, кому близок дух тату-культуры.

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Москва-Инфо
   