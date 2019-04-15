Личный бюджет

Плотность потока посетителей торговых центров Москвы продолжает расти пятый месяц подряд. Это подтверждает рост покупательской способности горожан, считает глава департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.

Рост зарплаты за январь 2018 года в реальном выражении составил 2,5%, подчеркнул он. Объем сбережений вырос с февраля 2017 года на 13,2% и превысил 10 триллионов рулей. По мнению Тихонова, это позволяет горожанам больше тратить на покупки.

Товарооборот розничной торговли в текущих ценах за январь-февраль 2019 года в столице достиг 764 миллиарда рублей. Это на 7,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, заявил он.

По словам руководителя департамента, налоговые отчисления от розничной торговли в городе – это порядка 4% в общем объеме платежей. Тихонов напомнил, что в 2018 году "розница" принесла в городской бюджет 74,6 миллиарда рублей. Это превышает показатели 2017 года на 14,2%. Он отметил, что налоговые средства идут на развитие и благоустройство города, улучшение качества жизни москвичей.

В середине 2018 года руководитель Росстата Александр Суринов заявил, что доходы самых бедных и самых богатых жителей России разнятся в 15,3 раза по состоянию на 2017 год. В 2015 году разница составляла 15,7 раза, в 2016 – 15,5 раза.

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