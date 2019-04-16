Образование/Карьера

Каждый третий российский школьник стал жертвой организованной травли, которую принято называть буллингом. Анна Кузнецова довела до сведения общественности статистические данные в соответствии с которыми одна десятая часть родителей знает об этой проблеме. Слишом мало внимания к детям или слишком конфиденциальная тема?

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка утверждает, что каждый десятый родитель знаком с темой буллинга и узнал об этом от своего ребенка. Когда-то специалисты предложили создать классы эмоциональной разгрузки для учеников и учителей.

С инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По мнению депутата, данная мера позволит нормализовать психологический климат в учебных заведениях и уменьшить риски насилия и буллинга в школах. Чернышов предложил два способа выплескивания негативной энергии – психологический и физический.

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