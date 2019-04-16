Образование/Карьера

Одну из самых крупных школ России для обучения 1,9 тысячи детей построят в Левобережном районе Москвы в 2020 году. Московский департамент строительства поставил в известность жителей столицы о строительстве школы-гиганта в микрорайоне 1Б.

Здание поделят на учебные зоны для начальной, основной и старшей школы. Там также оборудуют обширную библиотеку и зону читательских мест. Кроме того, в новой школе будет три спортивных зала и актовый зал на 900 мест, фото- и киностудия и даже кабинеты робототехники.

По словам экспертов, школа в Левобережном станет одной из наиболее крупных в России. А звание самой вместительной принадлежит школе, которую возводят на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". Она будет рассчитана на 2,5 тысячи мест. Экспериментальную школу с Кванториумом планируют открыть этим летом.

.