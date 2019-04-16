Автомагистраль

В Москве ограничат движение на нескольких улицах в связи с пасхальными мероприятиями.



Проведение праздничных мероприятий влечет за собой ограничение движения автомобильного транспорта вблизи Востряковского, Домодедовского, Митинского, Николо-Архангельского, Перепечинского, Химкинского, Хованского и Щербинского кладбищ.

Все изменения будут действовать с 6:00 до окончания мероприятий с учетом дорожно-транспортной ситуации:

21, 28 апреля, 5 мая;

7 мая (для Домодедовского, Николо-Архангельского и Щербинского кладбищ);

9 мая будет ограничено движение на Николо-Архангельском проезде», - отмечается в материале.

Также, в Северо-Западном округе на участке проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади будет ограничено движение автотранспорта.

На участке проектируемого проезда №5492 от ул. Фомичевой до ул. Планерная и на Волоколамском проезде будут установлены временные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей.

В выходные дни на время проведения мероприятий будут работать выделенные полосы для маршрутных транспортных средств на участке Пятницкого шоссе от МКАД до ул. Барышиха и на Волоколамском шоссе от Тушинской площади до МКАД.

Это необходимо для обеспечения приоритетного проезда пассажиров наземного городского транспорта.

В Восточном округе будет ограничено движение на участках ул. Вешняковская от площади Амилкара Кабрала до ул. Красный Казанец;

ул. Суздальская от ул. Городецкая до Николо-Архангельского проезда;

проектируемого проезда №326 от ул. Салтыковская до Николо-Архангельского проезда;

ул. Галины Вишневской от ул. Суздальская до ул. Салтыковская и Николо-Архангельского проезда от ул. Салтыковская до кладбища.

В Западном округе будет ограничено движение на участке от ул. Покрышкина до ул. Коштоянца;

по Боровскому и Востряковскому шоссе от ул. Никулинская до ул. Озерная.

В Юго-Западном округе движение будет ограничено по Молодцовскому проезду и путепроводу через Симферопольское шоссе от ул. Типографская до Щербинского кладбища. В Южном округе будет перекрыт участок дублера Каширского шоссе от ул. Шипиловская до ул. Ясеневая при движении в сторону области.

«В Северном округе будут ограничено движение на участках Новосходненского шоссе (от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище), ул. Фестивальная (от ул. Смольная до Ленинградского шоссе); дороге к Перепечинскому кладбищу от дер. Шемякино. Жителей районов Сходня, Филино, Новосходненский, мкр-н Планерная и других будут пропускать через закрытый участок Новосходненского шоссе. Также в ТиНАО будет ограничено движение на участке ул. Адмирала Корнилова от Проектируемого проезда №974 до Киевского шоссе.

Просим водителей с пониманием отнестись к временным изменениям, быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

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