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Автомагистраль

ЦОДД сообщил об ограничениях движения транспорта по близости с ТПУ 'Технопарк'

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

ЦОДД сообщил об ограничениях движения транспорта по близости с ТПУ "Технопарк"

M24.ru 17 апреля 2019г., 13:24

Строительство ТПУ "Технопарк" привелокограничению движения на проезжей части дороги до 15 мая.

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Строительство транспортно-пересадочного узла "Технопарк" препятствует нормальному передвижению на юге Москвы. Затруднения в движении продлятся до 15 мая, при этом участок дублера проспекта Андропова будет постоянно перекрыт. Кроме того однополосным будет движение на проспекте Андропова на участке дом 10-дом 8 на улице Трофимова до 25 августа.

ТПУ "Технопарк" появится на базе одноименной станции Замоскворецкой линии метро. Он обеспечит подход к бизнес-центру "Нагатино i-land", парку развлечений и территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). Предусмотрены дополнительные развязки и реконструкция отдельных участков дорог.

Также в составе ТПУ появится жилой комплекс с детским садом на 50 мест, блоком начальных классов на 150 мест и многофункциональный комплекс.

В 20-этажном комплексе на улице Андропова будет более 750 апартаментов, а также магазины, рестораны, кафе, офисные помещения и подземная парковка. Общая площадь объекта составит 46 тысяч квадратных метров. Строительство планируют завершить в 2021 году.

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