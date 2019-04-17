Закон об усилении полномочий Счетной палаты РФ утвержден во втором чтении Госдумой. Измененные нормы позволят СП осуществлять независимый аудит «дочек» государственных компаний, организаций с государственным участием, и организаций, участвующих в исполнении госзаказа.

Парламентарии уверены, что смогут использовать при этом дополнительный инструментарий для оценки эффективности реализации национальных проектов.



СП также сможет осуществлять контроль за направляемыми на реализацию нацпроектов средствами федерального бюджета по всей «цепочке» — от получателей денег до предприятия, которое будет определено на конкурсной основе для решения поставленной задачи.

Напомним, на реализацию 12 нацпроектов предполагается направить более 25 трлн рублей до 2024 года.

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