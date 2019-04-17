Образование/Карьера

Учащихся десятых классов московских школ приглашают поучаствовать в Интеллектуальном биатлоне, который пройдет 16 мая. Каждую школу может представлять только одна команда из 12 человек. Соревнование проходит дистанционно в режиме онлайн.

Для участия в биатлоне необходима свободная аудитория и компьютер с доступом в интернет для ввода ответов в систему. Командам также нужно зарегистрироваться на сайте. Познакомиться с работой системы можно во время пробного тура, который пройдет 14 мая.

«В этом году мы проводим Интеллектуальный биатлон уже в третий раз. Впервые соревнование в таком формате состоялось во время проведения блиц-тура первой Олимпиады мегаполисов, которая прошла в 2016 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Тогда участники выполняли задания по четырем предметам. Но для проведения Интеллектуального биатлона мы расширили список дисциплин, включив в него задания по всем основным школьным предметам. Мы приглашаем ребят присоединиться к этому необычному состязанию», - рассказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Интеллектуальный биатлон включает вопросы по химии, истории, русскому языку, литературе, информатике, физике, математике, биологии, обществознанию, географии, ОБЖ, а также задачи на общую эрудицию. Всего школьникам нужно решить 120 заданий - 10 по каждому предмету. На их выполнение дается два часа. В честь 150-летнего юбилея периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева в этом году часть вопросов Интеллектуального биатлона будет посвящена открытию и самому ученому.

Победит команда, давшая наибольшее количество верных ответов. За успешное выступление школы и участники будут награждены электронными дипломами.

Впервые Интеллектуальный биатлон состоялся в мае 2017 года. Организаторами Интеллектуального биатлона выступают Департамент образования и науки Москвы и Центр педагогического мастерства. Подробные правила проведения опубликованы на официальном сайте соревнования.

За ходом Интеллектуального биатлона можно будет следить в прямой текстовой трансляции на сайте https://olimpiada.ru. Там же будут опубликованы результаты состязания. Прямую трансляцию решающих финальных минут биатлона на селекторе Департамента образования и науки города Москвы проведет Московский образовательный телеканал.

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