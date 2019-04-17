Высадка более 7 тысяч деревьев и более 235 тысяч кустарников запланирована в Москве в рамках весеннего этапа акции «Миллион деревьев» с 22 апреля по 24 мая 2019 года. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.



Всего в рамках акции «Миллион деревьев» в весенний период 2019 года запланирована высадка более 7 тысяч деревьев и более 235 тысяч кустарников. Высадка деревьев и кустарников продолжится до 24 мая.



Как отметил руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, в основном весной высадка зеленых насаждений будет проводиться более чем на 1,7 тысячах дворовых территориях по голосованию на портале «Активный гражданин», а также на территориях 252 объектов социальной сферы - школ и больниц.



«Среди пород деревьев и кустарников, которым отдали предпочтение жители на портале «Активный гражданин», деревья: дуб, рябина, ива, черемуха, клен; кустарники: сирень, чубушник, кизильник, спирея, шиповник», - уточнил Антон Кульбачевский.



В пресс-службе также добавили, что всего с момента старта акции «Миллион деревьев» в 2013 году высажено уже более 2,3 миллионов деревьев и кустарников, озеленено около 19 тысяч московских дворов.

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