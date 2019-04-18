Правительство Москвы утвердило проект по организации сезона велопроката в Москве. Заместитель мэра столицы назвал дату начала сезона велопроката в Москве. Максим Ликсутов объявил о начале поездок 25 апреля.

Система городского велопроката заработала в столице в 2013 году. За последние несколько лет количество взятых напрокат велосипедов увеличилось в 15 раз. В 2016 году ими воспользовались более 1,6 млн раз.

В 2017 году пользователи совершили 2,4 млн поездок, проехав 6,8 млн км.

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