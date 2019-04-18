Здесь интересно

ММКФ находится в списке 15 мировых кинофестивалей с игровым конкурсом, имеющих наивысшую аккредитацию FIAPF. Но одно из условий принадлежности к категории А – эксклюзивность премьер в основной программе.

А бороться за право первой ночи с лучшими фильмами года в Москве, конечно, непросто: все они стремятся попасть в Берлин или Канны. Поэтому смотреть основной конкурс нашего фестиваля – все равно что участвовать в лотерее: можно наткнуться на сокровище, но можно и заблудиться во тьме. Зато ММКФ богат параллельными программами.

В этом году в Москве покажут проверенные хиты с недавних Берлинале, "Санденса" и даже из Венеции. Появилась интереснейшая сериальная секция. Традиционно сильная документальная программа. А молодежь в этом году не раздумывая продаст душу Никите Михалкову в обмен на возможность увидеть финальных "Мстителей" на пять дней раньше всех остальных.

В этом списке – 25 картин, половину из которых нам удалось посмотреть заранее. Для удобства разделили путеводитель на пять секций: проверенные фестивальные хиты, уже зарекомендовавшие себя сериалы и качественные документальные ленты, а также «темные лошадки» (то есть неведомое кино, за которое страшновато) и "надежные ставки" (премьеры, которые почти наверняка не разочаруют).

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