Автомагистраль
Бесплатное транспортное обслуживание будет действовать в Москве во время пасхальных праздников
Мосгортранс активирует тридцать восемь специальных маршрутов с целью перевозки большого количества пассажиров..
Мосгортранс активирует тридцать восемь специальных маршрутов с целью перевозки большого количества пассажиров.
Запуск транспортных маршрутов запланирован в дни Святой Пасхи в Москве.
21 и 28 апреля, 5 и 7 мая жителей столицы обеспечат
автобусами, которые станут курсировать в направлении московских и
пригородных
исторических комплексов.
Мосгортранс и до этого ежегодно заботился об обеспечении проезда москвичей к местам массового посещения в дни пасхальных праздников. В этом году гражданам предоставили возможность использования свыше тысячи автобусов. Перерывы между автобусами ожидаются 1-5 минут.
Леонид Антонов, генеральный директор ГУП "Мосгортранс" отметил высокий уровень организации перевозки пассажиров в 2019 году. В пасхальную ночь с 27 на 28 апреля продлят работу основные маршруты автобуса, троллейбуса, трамвая и электробуса – почти 160 направлений будут действовать до 3:30. Москвичи также могут воспользоваться 13 регулярными ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают центр и удаленные районы столицы. Они работают с интервалами от 15 до 30 минут..
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