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Автомагистраль

Бесплатное транспортное обслуживание будет действовать в Москве во время пасхальных праздников

Бесплатное транспортное обслуживание будет действовать в Москве во время пасхальных праздников

Информационный Центр Правительства Москвы 19 апреля 2019г., 10:27

Мосгортранс активирует тридцать восемь специальных маршрутов с целью перевозки большого количества пассажиров.

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Мосгортранс активирует тридцать восемь специальных маршрутов с целью перевозки большого количества пассажиров.

Запуск транспортных маршрутов запланирован в дни Святой Пасхи в Москве.

21 и 28 апреля, 5 и 7 мая жителей столицы обеспечат автобусами, которые станут курсировать в направлении московских и пригородных
исторических комплексов.

Мосгортранс и до этого ежегодно заботился об обеспечении проезда москвичей к местам массового посещения в дни пасхальных праздников. В этом году гражданам предоставили возможность использования свыше тысячи автобусов.  Перерывы между автобусами ожидаются 1-5 минут. 

Леонид Антонов, генеральный директор ГУП "Мосгортранс" отметил высокий уровень организации перевозки пассажиров в 2019 году. В пасхальную ночь с 27 на 28 апреля продлят работу основные маршруты автобуса, троллейбуса, трамвая и электробуса – почти 160 направлений будут действовать до 3:30. Москвичи также могут воспользоваться 13 регулярными ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают центр и удаленные районы столицы. Они работают с интервалами от 15 до 30 минут.

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