Образование/Карьера

Естественным наукам посвящается олимпиада для учащихся "Готов к жизни в умном городе". Основной целью проводимой олимпиады является изучение технологического развития столицы и еcтественных наук. Представитель педагогического центра Степан Санников заметил, что Большая игра "Готов к жизни в умном городе" способствует увеличению интереса школьников к естественным наукам и технологиям.

Быстрое развитие технологий в крупных городах, мегаполисах, в частности, в Москве зависит от развития естественных наук. В свою очередь Сергей Мустафин, главный тренер сборной Москвы по робототехнике, рассказал, что в Москве огромное количество автоматизированных процессов и учащиеся, возможно, даже не задумываются о том, как это устроено внутри.



«Если школьникам предложить в этом разобраться, то они смогут понять, из каких составных частей состоит тот или иной процесс», - отметил Сергей Мустафин.

Большая игра «Готов к жизни в умном городе» - это олимпиада для столичных школьников 2-4 классов. Пригласительный тур пройдет с 25 апреля по 13 мая 2019 года. Основной тур стартует 14 мая.

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