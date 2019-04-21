Министерство образования и науки Москвы сообщило о высадке десяти тысяч цветов на территории столичных школ во время субботников. Около зданий образовательных учреждений высадили маргаритки, бархатцы, тюльпаны, астры, ирисы, бегонии, а также кусты сирени и жимолости.

Второй весенний общегородской субботник прошел в 30 парках. Горожане убрались в парках "Красная Пресня", "Царицыно", "Северное Тушино", "Фили", парке Олимпийской деревни, Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках, в саду "Эрмитаж", "Сокольниках", "Зарядье" и других.

В работах по озеленению столицы принимали участие члены правительства Москвы. Также как и остальными участниками ими был высажен куст сирени на Никитском бульваре.

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