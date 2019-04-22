Будем здоровы

Ежедневное употребление сыра снижает риск сердечного приступа и инфаркта на 14%, сообщили ученые из Университета Рединга (Британия).

В двух группах добровольцев одни каждый день съедали 40-граммовый кусочек сыра, другие питались, как обычно.

В итоге употреблявшие сыр при медосмотре продемонстрировали высокую защищенность организма от сосудистых патологий.

У "сырной" группы повысилось содержание так называемого «хорошего» холестерина, и снизился уровень «плохого». Они связывают это с тем, что сыр богат витаминами, минералами и белками, которые защищают сосуды и сердце от заболеваний. Кроме того, в сыре содержится большое количество кальция, который улучшает обмен веществ.

Ранее к похожему выводу пришли специалисты из канадского Университета МакМастера.

Они проанализировали данные о здоровье и образе жизни 130 000 человек от 35 до 70 лет из 21 страны мира. И установили, что ежедневное употребление продуктов на основе обработанного молока в виде йогуртов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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