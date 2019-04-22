Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже ощутимо подорожала к доллару США и евро.

Так, к 10:00 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 25 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,80 рубля. При этом курс единой европейской валюты опустился на 32 копейки до 71,73 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, «утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от скачка нефтяных цен и выйдут в плюс во главе с акциями нефтегазового сектора».

При этом заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова поменяла «прогноз по паре доллар/рубль до 63,7-64,5 руб., а по паре евро/рубль» сохранила на уровне в 71,5-72,5 руб.

Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Сергей Гайворонский констатирует, что «индекс доллара практически не изменился в пятницу на фоне выходного дня в большинстве развитых стран». «Сегодня часть биржевых площадок останется закрытыми, что обусловит пониженные обороты торгов», — предполагает он.

Реальный эффективный курс рубля (с учетом инфляции) за март 2019 года поднялся на 1% к иностранным валютам относительно предыдущего месяца, при этом к доллару повысился за отчетный период на 1%, к евро — на 1,3%. За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 3,6%, в том числе к доллару — на 4%, а к евро — на 5,2%.

.