Происшествия

Картину Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня" уже нашли и сегодня вернут на место.

В столичную полицию обратился представитель Третьяковской галереи, который сообщил о хищении этого полотна.

Картина написана в конце XIX века.

19 апреля картину под расписку передали женщине, которая впоследствии отдала произведение искусства третьим лицам. Несколько дней о местонахождении полотна не было известно, однако затем сотрудники галереи обнаружили холст на одном из аукционов в качестве лота. Эстимейт равен 1 рублю, цена – 2,6 миллиона рублей.

Местонахождение полотна уже установлено. Будет назначена экспертиза по выявлению возможных повреждений у картины. В МВД выясняют обстоятельства ЧП. Ранее сообщалось, что картина пропала после того, как 11 апреля ее передали по расписке.

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