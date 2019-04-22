Будем здоровы

В Минздраве рассматривают возможность запрета продажи настоек валерианы, пустырника и боярышника, которые изготовлены на основе спирта, в аптеках по ночам.

Специалистам предстоит составить список препаратов, которые однозначно нельзя употребить как алкоголь. В числе таких лекарств – йод, зеленка, корвалол и салфетки с этиловым спиртом.

Эксперты отмечают, что нововведение не нанесет существенного урона фармацевтическом рынку, так как доля настоек в обороте аптек оценивается менее чем в 1 процент. Кроме того, специалисты отмечают, что так называемый "аптечный" алкоголизм в масштабах России – не массовое явление.

Продажу спиртосодержащих жидкостей запрещали в РФ в конце декабря 2016 года, когда в Иркутске за несколько недель 78 человек умерли от употребления "Боярышника" с метиловым спиртом. Всего отравились более ста человек. В составе дешевого суррогата, который пили вместо водки, оказался метиловый спирт.

В декабре прошлого года Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете продажи спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже стоимости алкоголя. Документ лишает торговлю такими товарами экономической целесообразности и запрещает продажу непищевых настоек в кафе и ресторанах.

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