Украинская Центральная избирательная комиссия к настоящему моменту обработала 90,25% протоколов после второго тура президентских выборов.

Лидирует кандидат Владимир Зеленский с 73,18% голосов. За действующего главу государства Петра Порошенко отдали свои голоса 24,49% избирателей.

Подсчет продолжается.

Второй тур выборов прошел 21 апреля. Массовых нарушений зафиксировано не было.

Официальные результаты выборов президента Украины будут объявлены ориентировочно 30 апреля.

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