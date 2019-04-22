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Политика
ЦИК Украины обработал протоколы
Лидирующие позиции при подсчете голосов на президентских выборах занимает Владимир Зеленский..
Украинская Центральная избирательная комиссия к настоящему моменту обработала 90,25% протоколов после второго тура президентских выборов.
Лидирует кандидат Владимир Зеленский с 73,18% голосов. За действующего главу государства Петра Порошенко отдали свои голоса 24,49% избирателей.
Подсчет продолжается.
Второй тур выборов прошел 21 апреля. Массовых нарушений зафиксировано не было.
Официальные результаты выборов президента Украины будут объявлены ориентировочно 30 апреля..
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