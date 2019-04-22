версия для печати

Политика

ЦИК Украины обработал протоколы

Фото: www.flickr.com

ЦИК Украины обработал протоколы

ИА «РОСБАЛТ» 22 апреля 2019г., 13:48

Лидирующие позиции при подсчете голосов на президентских выборах занимает Владимир Зеленский.

.

Украинская Центральная избирательная комиссия к настоящему моменту обработала 90,25% протоколов после второго тура президентских выборов.

Лидирует кандидат Владимир Зеленский с 73,18% голосов. За действующего главу государства Петра Порошенко отдали свои голоса 24,49% избирателей.

Подсчет продолжается.

Второй тур выборов прошел 21 апреля. Массовых нарушений зафиксировано не было.

Официальные результаты выборов президента Украины будут объявлены ориентировочно 30 апреля.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Политика»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   