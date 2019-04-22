Акция призвана оказать помощь бедным и бездомным. В Москве состоятся и экологические акции.



Благотворительный забег, восемьсот двадцать два мероприятия подразумевает участие 20 000 волонтеров.

Во второй день Весенней недели добра подведут итоги фестиваля социальной рекламы и коммуникации Lime. На конкурс поступило 600 заявок – они посвящены проблемам семьи и защиты детей, экологии, волонтерства, профилактике вредных привычек. Победители распишут стену Московского зоопарка.

Студенты вузов соберут корм для бездомных животных, проведут благотворительные концерты и экологические акции, встретятся со школьниками и расскажут, каково быть волонтером.

В Российском государственном социальном университете 27 апреля состоится матч по мини-футболу, участниками которого станут дети с синдромом Дауна.

В школах учащимся расскажут, что такое благотворительные фонды и некоммерческие организации, волонтерское движение.

Итоги Весенней недели добра будут подведены 2 мая на фестивале "Счастье здесь!" в Центральном деловом пространстве (улица Покровка, дом 47). Участников ждут спектакли, зоны для общения и обмена опытом.

Акция пройдет с 25 апреля по 2 мая.



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