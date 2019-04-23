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Будем здоровы

Наступило трудное время года для аллергиков

Фото: © СС0 Public Domain

Наступило трудное время года для аллергиков

ИА «РОСБАЛТ» 23 апреля 2019г., 10:09

Роспотребнадзор рекомендует бывать дома большую часть времени и делать профилактические процедуры.

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Роспотребнадзор рекомендует людям, подверженным сезонной аллергии на пыльцу промыть нос физраствором. Первыми признаками аллергии являются насморк, заложенность носа, чихание, отечность носа и глаз, зуд.

Аллергикам советуют редко выходить на улицу, избегать выездов на природу (дача, пикники, шашлыки), чтобы свести контакты с пыльцой к минимуму. По возвращении с улицы аллергикам советуют принять душ, вымыть голову, прополоскать рот и промыть нос и глаза физраствором. Окна в доме  лучше держать закрытыми.

Также Роспотребнадзор советует отказаться от употребления орехов, косточковых фруктов, зелени, специй и меда, поскольку эти продукты могут дать перекрестную реакцию с пыльцой. Лучше также в период сезонной аллергии отказаться от фитотерапии и косметических средств с натуральными растительными компонентами.

Если человек подозревает у себя или своих близких сезонную аллергию, то нужно обратиться к врачу, выявить аллерген и принимать назначенные специалистом лекарства.

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