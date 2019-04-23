Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться после взлета в понедельник, вызванного ужесточением американских санкций против Ирана.

По состоянию на 8:30 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,27 до $74,31 за баррель, рекордного уровня с октября 2018 года, а июньские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,33 до $65,88 за баррель.

Как напоминает руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский, цены на сырую нефть вчера вечером «торговались на позитивной территории благодаря сообщениям в СМИ о том, что США будут обкладывать санкциями все страны без исключений, которые покупают нефть у Ирана».

При этом, отмечает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос, «ранее ограничительные меры против Исламской Республики носили компромиссный характер», однако «теперь Соединенные Штаты вновь подтверждают намерение довести иранский нефтяной экспорта до нуля». Вместе с тем, указывает эксперт, «из Ирана уже прозвучала ответная угроза перекрытия Ормузского пролива, что сильно затруднит поставки нефти их стран, примыкающих к Персидскому заливу».

Со своей стороны, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозирует «на ближайшие дни» цену нефти Brent в диапазоне $73-74,5 за баррель.

Добавим, что ранее в апреле эксперты американского инвестбанка Goldman Sachs скорректировали в сторону повышения прогноз по цене на нефть эталонной марки Brent во II квартале текущего года.

Теперь аналитики банка предполагают, что средняя цена нефти Brent в апреле—июне будет находиться на уровне $72,5 за баррель против ранее ожидавшихся $65 за баррель. В Goldman Sachs пояснили, что прогноз пересмотрен, в частности, благодаря хорошему выполнению соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+ и дальнейшему ужесточению американских санкций против Венесуэлы и Ирана.

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