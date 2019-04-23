Происшествия

Категория «объектов с массовым пребыванием людей» впервые будет выделена в отдельную четкую категорию.

К таким объектам будут предъявляться более жесткие требования пожарной безопасности.

замглавы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил о том, что раньше четкого определения «объекта (помещения) с массовым пребыванием людей» не существовало. С выработкой четкой терминологии будут изменены и подходы к пожарной безопасности. По словам Чуприяна, работа проводится «по следам» трагедии в Кемерове, где на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли более 60-ти человек.

По словам замминистра, этот пожар выявил целый ряд системных проблем, включая и изменения законодательства, когда в 2008 году Госпожнадзор прекратил проверки на стадии стройплощадки. В случае с «Зимней вишней», уточнил Чуприян, с МЧС должны были согласовать техусловия, поскольку это многофункциональный комплекс. Но сейчас есть возможность обойти необходимость получения разрешения от МЧС, что, по словам Чуприяна, и привело к трагедии.

Представитель МЧС отметил, что нормативную базу уже меняют и сформирован пакет документов, в том числе предусмотрено и частичное возвращение Госпожнадзора в строительство. Также предполагается увеличение количества противопожарных проверок и изменение их периодичности, будут и внеплановые рейды. Чуприян напомнил, что в советское время пожнадзор раз в два года проверял все проектные институты и все проекты на соответствие нормам пожарной безопасности. Сейчас такого не существует, и к повышению ответственности бизнеса это не привело, подчеркнул он.

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