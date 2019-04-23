Личный бюджет

Роскачество в преддверии Пасхи проверило куриные яйца 38 торговых марок. Ведомство пришло к выводу, что в них не содержится пестицидов, антибиотиков и тяжелых металлов.

Специалисты, осуществившие контроль не выявили в них тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки.

В продукции содержится много витаминов А, Е, D3, однако в некоторых образцах были нарушения по количеству жирных кислот. По требованиям Роскачества масса яиц из одной упаковки не должна различаться более чем на 5 граммов. Этому критерию соответствовала продукция 10 торговых марок из всех исследованных.

Специалисты ведомства отмечают, что скорлупа яиц должна быть неповрежденной, чистой, без пятен крови и помета. У исследованной продукции скорлупа нареканий не вызвала. Толщина яиц должна быть не менее 0,4 миллиметра.

Эксперты также проверили, разбиваются ли яйца, если сбросить упаковку с высоты 30 сантиметров. Как правило, меньше разбитых яиц оказывалось в картонной таре. Также эксперты проверили надежность замков на упаковках, переворачивая закрытые упаковки, и в ходе проверки ни один замок не раскрылся.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе. При покупке кулича надо изучить его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой.

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