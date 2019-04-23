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Автомагистраль
Парковка 23-25 апреля на Театральной площади бесплатна
Оплата рядом с Театральной площадью производиться не будет из-за ремонтных работ..
Из-за проведения ремонтных работ рядом с Театральной площадью 23-25 апреля парковка автомобилей будет производиться бесплатно.
Служба Московского паркинга уведомила жителей столицы
заранее об отмене оплаты и необходимости проведения технических
работ.
По причине проведения ремонтных работ на плоскостных парковках со шлагбаумами, расположенных по адресам: ул. Охотный Ряд, вл. 2 и Театральная площадь, вл. 1 (участок 2) в период с 23 по 25 апреля включительно плата за проезд на парковке взиматься не будет.
Также отмечается, что с 26 по 27 апреля включительно на парковке со шлагбаумом по адресу: ул. Беговая, вл. 22 также не будет взиматься плата за проезд..
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