Автомагистраль

Из-за проведения ремонтных работ рядом с Театральной площадью 23-25 апреля парковка автомобилей будет производиться бесплатно.

Служба Московского паркинга уведомила жителей столицы заранее об отмене оплаты и необходимости проведения технических работ.



По причине проведения ремонтных работ на плоскостных парковках со шлагбаумами, расположенных по адресам: ул. Охотный Ряд, вл. 2 и Театральная площадь, вл. 1 (участок 2) в период с 23 по 25 апреля включительно плата за проезд на парковке взиматься не будет.

Также отмечается, что с 26 по 27 апреля включительно на парковке со шлагбаумом по адресу: ул. Беговая, вл. 22 также не будет взиматься плата за проезд.

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