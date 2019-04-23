Автомагистраль

В воскресный день 28 апреля произойдут изменения в движении транспорта из-за организации фестиваля "Пасхальный дар".

Автомобилистов просят заранее ознакомиться с изменениями в транспортной схеме перемещения автомобилей по улицам рядом с метро "Трубная" с целью предотвращения непредвиденных ситуаций.

Перекрытия будут действовать 28 апреля с 00:01 до 23:59 на участке улицы Петровка от Страстного бульвара до Рахмановского переулка, а также в этот же день с 00:01 до 00:20 на улице Петровка, Крапивенском переулке и Петровском бульваре.

Кроме того, в период с 23:00 27 апреля до 23:59 28 апреля в Крапивнинском переулке введут двухстороннее движение.

"Пасхальный дар" пройдет в столице с 25 апреля по 5 мая на 14 площадках. На каждой площадке организуют специальные пространства для анимации и занятий творчеством, гастрономическую и торговую секции, детские карусели и сцены. Там можно будет перекусить, поучаствовать в увлекательных мастер-классах и интерактивных программах, посмотреть театральные постановки, послушать выступления музыкантов и сделать красивые фото.

Главной темой фестиваля по традиции станет благотворительность – свои программы представят 32 крупных российских фонда. По всему городу состоятся благотворительные и волонтерские акции в рамках "Весенней недели добра", добровольческого спецпроекта "Пасхального дара".

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