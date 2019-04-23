Акция "Лента Победы" пройдет у подножия Останкинской телебашни. 7 мая там развернут георгиевскую ленту площадью более двух тысяч квадратных метров.

"Принять участие в акции, приуроченной к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, смогут все желающие. Начало мероприятия в 14:30", – говорится в сообщении.

Как уточняется, весит георгиевская лента более 100 килограммов, а ее длина составляет 300 метров. Ленту изготавливали около трех месяцев.

Кроме того, в этот же день в 14:00 у подножия телебашни пройдет танцевальный флешмоб "Бал Победы". Для того, чтобы принять в нем участие, нужна регистрация.

Ранее сообщалось, что с 22 апреля начали раздавать георгиевские ленточки. Раздавать их будут волонтеры. Они же расскажут, как правильно носить ленточку, а также что значат полосы и цвета.

Ежегодная акция проводится в рамках создания символа памяти и благодарности тем людям, которые спасли мир от фашизма. Она проходит в России и за рубежом уже более десяти лет. Черно-оранжевую ленту крепят к одежде в районе груди, тем самым говоря ветеранам "спасибо".

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