Два новых многоквартирных дома на северо-востоке Москвы в ближайшее время планируют передать под заселение в рамках программы реновации. Речь идет о новостройках в районе Северный по адресам: Дмитровское шоссе, вл. 167, корп. 8А и 9А.

Руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил о завершении внутренней отделке помещений. Прилегающую территорию благоустраивают.

Внутренняя отделка квартир выполнена в соответствии с утвержденными требованиями, для маломобильных групп граждан созданы комфортные условия проживания. На первом этаже домов разместятся нежилые помещения, а в корпусе 9А будет оборудован Центр информирования по переселению жителей.

"На придомовой территории жилых домов оборудованы четыре детские игровые площадки, спортивная площадка с зоной для воркаута, площадка для отдыха взрослых, в ходе благоустройства также высадят деревья и кустарники", – рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что власти Москвы намерены передать под заселение 20 новых жилых домов в рамках программы реновации в 2019 году. В этих домах более 5,3 тысячи квартир.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года Сергеем Собяниным. Участвующие в программе могут получить квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 миллионов квадратных метров – это 350 тысяч квартир, в которых проживают около 1 миллиона человек.

В столице стартовали публичные слушания еще по семи проектам кварталов реновации. Речь идет о кварталах в районах Восточное Измайлово, Бутырский, Бирюлево Восточное, Люблино и Свиблово.

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