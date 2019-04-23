На заметку

Известный продюсер прокомментировал скандальные высказывания балерины. Недавние заявления 43-летней балерины Анастасии Волочковой о бедных россиянах, прозвучавшие во время ее интервью радиостанции "Эхо Москвы", вызвали возмущение не только простых жителей страны, но и коллег звезды по шоу-бизнесу.

Напомним, что накануне Волочкова заявила, что живущие за чертой бедности люди в России сами виноваты в таком положении. Отвечая на вопрос ведущих о том, что делать нескольким миллионам малоимущих жителей, которые не могут уехать в другие страны, балерина заявила, что тем нужно больше работать, а не "курить на завалинке бычок".

"Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?" - заявила Волочкова.

На это Иосиф Пригожин в беседе с ФАН заявил о том, что россияне не виноваты в том, что попали за черту бедности, так как они сильно зависят от экономических и политических обстоятельств.

"И если ты не разбираешься ни в экономике, ни в политике, не надо открывать свой рот", - возмущается музыкальный продюсер. Он подчеркнул, что заявления Волочковой напрямую зависят от ее образования и окружения.

"... Все хотят жить лучше. И чтобы создать условия для комфортной жизни большого количества людей, надо много работать. А давать оценку тому, что говорит Волочкова, - это надо быть просто больным человеком.

Вы меня в неудобное положение ставите. Комментировать, что говорит Волочкова по части социальных вещей, - это абсолютнейшая чушь", - добавил он.

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