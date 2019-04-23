Московская жизнь
Сопровождение шествия "Бессметрный полк" будут обеспечивать 3000 волонтеров
Руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" сообщила общее число волонтеров, которые примут участие в шествии "Бессметрный полк"..
Амельченкова отметила, что обучением волонтеров занимается движение "Волонтеры Победы", а также "Мосволонтер" при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
Она отметила, что большая часть волонтеров будет задействована на Красной площади. Там участники создадут "живую цепь" для направления движения людей. Помимо этого, волонтеры помогут ветеранам сориентироваться и добраться до трибуны, обеспечат их водой и необходимой атрибутикой.
Шествие начнется 9 мая после парада. Маршрут "Бессмертного полка" в этом году составит семь километров и будет поделен на 26 секторов. Полк отправится от станции метро "Динамо" и пройдет до Красной площади.
Москва присоединилась к "Бессмертному полку" в 2015 году, и каждый год у движения увеличивается количество городов и стран-участниц..
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