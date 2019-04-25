Происшествия

Несчастный случай случился в метрополитене на Сокольнической линии из-за падения человека на рельсы около 08:55.

Перерыв в движении поездов является следствием действий по спасению пассажира.

Инцидент привел к сбою передвижения вагонов поезда от станции "Парк культуры" до станции "Спортивная".

В противоположном направлении интервал движения поездов сильно увеличен.

Информация о самочувствии пострадавшего отсутствует, при подъеме его было снято напряжение контактного рельса в направлении к центру Москвы.

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