Политика
Встреча на высшем уровне состоялась
Президент России и глава КНДР обсудили взаимоотношения двух держав..
Общение Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ы на переговорах продолжалось два часа. Встреча продлилась в два раза дольше, чем предполагалось вначале.
Главы государств провели переговоры без участия в них членов делегаций в зале корпуса S кампуса Дальневосточного федерального университета. Темами для обсуждения стали отношения между двумя странами и ситуация на Корейском полуострове.
Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил надежду на то, что двусторонний диалог, начавшийся в конструктивном ключе, продолжится в таком же духе. К главе КНДР российский президент обращался "уважаемый товарищ председатель".
Следующим этапом станут переговоры в расширенном составе. Бронепоезд председателя Госсовета Северной Кореи прибыл в Россию 24 апреля. В частности, состав остановился на приграничной станции Хасан, где глава КНДР посетил Дом российско-корейской дружбы..
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