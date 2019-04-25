Общение Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ы на переговорах продолжалось два часа. Встреча продлилась в два раза дольше, чем предполагалось вначале.

Главы государств провели переговоры без участия в них членов делегаций в зале корпуса S кампуса Дальневосточного федерального университета. Темами для обсуждения стали отношения между двумя странами и ситуация на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил надежду на то, что двусторонний диалог, начавшийся в конструктивном ключе, продолжится в таком же духе. К главе КНДР российский президент обращался "уважаемый товарищ председатель".

Следующим этапом станут переговоры в расширенном составе. Бронепоезд председателя Госсовета Северной Кореи прибыл в Россию 24 апреля. В частности, состав остановился на приграничной станции Хасан, где глава КНДР посетил Дом российско-корейской дружбы.

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