Автомагистраль
Стало известно об ограничении движения 1 мая из-за праздничной демонстрации
Прекращение движения в центре города 1 мая действует с 6:30 до окончания дня..
Московским автомобилистам предстоит адаптироваться к праздничным ограничениям движения 1 мая в центре Москвы. Организаторы мероприятия обосновывают изменения проведением демонстрации.
Информация центра транспортного комплекса Москвы заранее предоставлена для водителей с целью корректировки графика и схемы перекрытия движения во время проведения первомайской праздничной демонстрации.
На Красной площади изменения будут действовать 1 мая с 6:30
до окончания мероприятия на ул. Ильинка, ул. Варварка, площади Васильевский
Спуск, Москворецкой и Кремлевской набережных, Большом Москворецком мосту, в
Китайгородском проезде, Лубянском проезде, на Старой площади, в Солянском
проезде, на ул. Солянка от Яузского бульвара до Подколокольного пер. на одной
полосе в каждом направлении.
Также 1 мая с 9:00 до окончания мероприятия будут полностью перекрыты ул. Тверская от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд, ул. Охотный Ряд, ул. Моховая.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.