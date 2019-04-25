Автомагистраль

Московским автомобилистам предстоит адаптироваться к праздничным ограничениям движения 1 мая в центре Москвы. Организаторы мероприятия обосновывают изменения проведением демонстрации.

Информация центра транспортного комплекса Москвы заранее предоставлена для водителей с целью корректировки графика и схемы перекрытия движения во время проведения первомайской праздничной демонстрации.

На Красной площади изменения будут действовать 1 мая с 6:30 до окончания мероприятия на ул. Ильинка, ул. Варварка, площади Васильевский Спуск, Москворецкой и Кремлевской набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском проезде, Лубянском проезде, на Старой площади, в Солянском проезде, на ул. Солянка от Яузского бульвара до Подколокольного пер. на одной полосе в каждом направлении.



Также 1 мая с 9:00 до окончания мероприятия будут полностью перекрыты ул. Тверская от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд, ул. Охотный Ряд, ул. Моховая.



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