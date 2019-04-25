Будущая жена Джонни Деппа является танцовщицей и хореографом. Полина Глен из Санкт-Петербурга и почти два года проживает в Америке. Познакомились они в прошлом году на вечеринке в Лос-Анджелесе, а сейчас проживают в его особняке. Девушке чуть более 20 лет.

Актер Джонни Депп просит всех своих гостей подписывать соглашение о неразглашении. Его избранница рассказала о намерении Джонни Деппа посетить Россию, встретиться с ее родителями.

Инфомационные каналы писали в марте о том, что Джонни Депп подал в суд иск о защите чести и достоинства в отношении бывшей жены Эмбер Херд, ранее обвинившей его в домашнем насилии. Актер потребовал выплатить ему в судебном порядке 50 миллионов долларов.

До этого в распоряжении защитников артиста оказались десятки видеофайлов с камер наблюдения, которые доказывают, что Депп не избивал свою бывшую жену. По словам юриста, в сочетании с показаниями свидетелей, взятыми под присягой, кадры не оставляют сомнений, что Херд оклеветала Деппа.

После того, как Херд обвинила Деппа в домашнем насилии, она подала на развод и сразу заявила, что претендует на внушительные отступные.

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