"Бессмертный полк 2019" имеет высокую статистику, в инстаграме опубликовано полмиллиона сообщений.

Рейтинг составлялся в соответствии с частотой употребления хештега #бессмертныйполк.

Черно-белые фотографии похожи на гигантский сложенный пазл с лицами войны.

Объем сети Интернет вмещает бесконечно много памяти, пространство его бесконечно, но в нем нет человечноcти.



Он не может сравниться с человеческим сердцем. Поэтому каждый год почти на всем земном шаре люди выходят на улицу с портретами ветеранов и вступают в "Бессмертный полк" офлайн. Москва 24 рассказывает, как присоединиться к акции в Москве.



Как принять участие

Москва присоединилась к "Бессмертному полку" в 2015 году, и каждый год у движения увеличивается количество городов и стран-участниц. Вместе с Россией уже несколько лет – Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, США, Эстония и Южная Корея. В прошлом, 2018 году, к акции присоединились Китай, Чехия и даже Антарктида.

Стать участником проекта можно не только встав в колонну 9 мая, но и рассказав на официальном сайте проекта в Москве о своих родных, которые воевали. Там, в электронной книге памяти, собран "Бессмертный полк ветеранов" – почти 200 тысяч историй о тех, кому мы обязаны Победой. Вписать своего родственника в "Полк" можно через личный кабинет: загрузите туда информацию о нем и его боевом пути, воспоминания, награды, письма, фотографии. Семейные истории, рассказанные простыми словами, объединяют и учат быть людьми не хуже учебников. Но главное – передают память, семейные традиции, помогают разным поколениям чувствовать связь. А это и есть важнейший смысл "Бессмертного полка".

Второй способ стать участником – пройти с колонной. Для этого нужно прийти к месту сбора к назначенному времени и присоединиться к организованному шествию.

Наконец третий способ – присоединиться виртуально. Наблюдать за парадом Победы и шествием "Бессмертного полка" можно онлайн. Десятки городских камер видеонаблюдения будут вести трансляцию на mos.ru и портале "Окно в город".

Маршрут "Бессмертного полка" в Москве

Шествие начнется 9 мая после парада Победы. Сбор участников с 14:00, начало – в 15:00. Маршрут "Бессмертного полка" в этом году составит семь километров и будет поделен на 26 секторов. Полк отправится от станции метро "Динамо" и пройдет до Красной площади, откуда можно будет выйти либо через Большой Москворецкий мост (до метро "Третьяковская"), либо через Москворецкую набережную (метро "Китай-Город").

Около 3,5 тысячи волонтеров будут помогать участникам на протяжении всего шествия. Их легко узнать по брендированной форме – они сориентируют в навигации, дадут бутылочку воды и необходимую атрибутику, а на Красной площади создадут "живую цепь" для направления движения людей.

Детство моей бабушки, Зинаиды Николаевны, пришлось на войну. Она совсем юная помогала рабочим на заводе. На фронте познакомилась с моим дедушкой. Я помню ее рассказы о Великой Отечественной войне и о тех, кто сражался за нашу свободу. Волонтерство – мой шанс поблагодарить всех ветеранов за мирное небо над нашими головами и отдать дань дедушке, который не дожил до наших дней. 9 Мая – это великий праздник для моей семьи и всего нашего народа!

Антон Волохов

Менеджер волонтерского корпуса "Бессмертного полка"

Более семи тысяч человек, в том числе и ветеранов, пригласят наблюдать за шествием с трибун на Красной площади. По мере его прохождения на трибуны будут приглашать и людей из колонны, которым трудно идти дальше без отдыха. Участников обеспечат сухим пайком, сувенирами и дождевиком.

На трибуны пригласят и ветеранов со всей России, которые приедут в Москву на праздники. С 4 мая на всех вокзалах и в аэропортах их будут встречать волонтеры. Почетных гостей разместят в пансионатах.

На маршруте будут работать 52 полевые кухни. Там можно будет отведать солдатской каши (приготовят 150 тысяч порций!), попить воды (для участников закупят миллион бутылок), взять флаги, георгиевские ленточки, наклейки, шарики и пилотки.

Более 500 артистов выступят для участников шествия в каждом из 26 секторов движения.

12 экранов будут транслировать мероприятие в режиме онлайн. Светодиодные башни установят на Тверской, Пушкинской и Белорусской площадях, Камергерском, Дегтярном и Георгиевском переулках, у метро "Маяковская", на Большой Грузинской и в нескольких местах на Ленинградском проспекте.

Планируется установить 1055 туалетов. А медицинское сопровождение обеспечат машины скорой помощи, которые будут расположены по ходу маршрута.

Кстати, москвичи смогут написать открытку, которую отдадут лично в руки одному из ветеранов. С 3 по 7 мая на улицах города можно будет встретить волонтеров акции "Поздравь ветерана". Они помогут написать открытку с пожеланиями и опустить ее в специальный почтовый ящик. Теплые слова обязательно долетят до адресатов и порадуют их: подписанные открытки вручат в парках и Домах ветеранов, на военном параде и на трибунах Красной площади во время шествия.

Какой должна быть фотография и как сделать транспарант

Для шествия можно подготовить транспарант с фотографией. Как правило, участники несут транспарант с фотографией ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны. Транспаранты удобны, потому что позволяют разглядеть в огромной колонне лица ветеранов, а простая фотография может затеряться (в целом можно взять и обычное фото, но лучше его увеличить).

Распечатать изображение для транспаранта в подходящем формате можно в офисах госуслуг "Мои документы". Нужно подать заявку, прийти в офис и дождаться готового снимка. Там же помогут создать анкету ветерана в электронной книге памяти. Москвичи могут принести в центры госуслуг фронтовые фотографии, письма-треугольники, номера газет военных лет и другие материалы – специалисты передадут их на хранение в Главархив Москвы в рамках проекта "Москва – с заботой об истории".

У меня никто не воевал, но я хочу участвовать

Практически в каждой семье есть люди, связанные с войной. Памяти достойны не только фронтовики, но и те, кто был в тылу. Вспомните о прабабушке, которая ждала прадедушку и воспитывала детей, – она тоже внесла ценный вклад в Победу.

Нет семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война, моя – не исключение. Моя прабабушка, Прасковья Демидовна, защищала своих детей и втайне помогала русским партизанам. В 1942 году рота немецких солдат перешла в наступление через село Ходейково, в котором жила моя семья. Немцы обстреливали дома, в которых могли прятать партизан, и по нашему тоже открыли огонь. Прабабушке удалось выбежать из избы и спрятаться за одним из домов. При отступлении немцы осматривали территорию и увидели в кустах женщину с двумя маленькими детьми. Хотели расстрелять, но немецкий офицер сжалился – моя прабабушка и две ее дочки остались живы. Я с самого детства навсегда запомнила эту историю, которую буду передавать дальше.

В электронной книге памяти год от года появляется все больше женских имен, женских историй, историй детей войны и тружеников тыла – и ни одну из них нельзя обесценивать.

С другой стороны, есть и солдаты, которые не успели завести семью перед тем, как уйти на фронт, есть те, чьих родственников не осталось в живых или не удалось найти. Вы можете нести фото одного из них.

Еще несколько слов

"Бессмертный полк" объединяет поколения, города и страны. В Москве одним из главных проводников традиций памяти все эти годы является Василий Лановой. Почетным гостем движения в столице в 2018 году стал Стивен Сигал. Несмотря на то, что "Бессмертный полк" – это ни в коем случае не политическая акция, каждый год Владимир Путин идет по Красной площади с портретом отца. В шествии участвует и Сергей Собянин.

Как появился "Бессмертный полк?"

Идея "Бессмертного полка" возникла в 2007 году. Накануне 9 Мая председатель Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области Геннадий Иванов увидел сон, где тюменцы идут с портретами ветеранов по одной из площадей города. В День Победы он прошел с фотографией отца по главной улице Тюмени, рядом были и друзья с фотографиями своих родных. Через год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна, акция получила название "Парад Победителей". Через два года шествие прошло в 20 городах России, и уже в 2012-м в Томске родилось название "Бессмертный полк".



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