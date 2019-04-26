Москвичи могут ознакомиться с различными кухнями народов мира. Здесь они имеют редкую возможность попробовать кекс с чайной розой, cоленый торт по-аргентински.

Сладкий греческий хлеб, южноафриканскую маринованную рыбу, кексы с чайной розой, аргентинский соленый торт и другие угощения смогут попробовать гости фестиваля «Пасхальный дар».

Практически на всех площадках можно будет попробовать и приобрести для домашнего праздничного застолья традиционные и необычные пасхальные и постные угощения.

27 апреля с 13:00 до 13:30 на ул. Митинская настоятель храма Всемилостивого Спаса освятит всем желающим продукты к Светлому празднику Пасхи», - отмечается в материале.

Так, на площади Революции можно будет попробовать кекс «Польская бабка» и открытый фруктовый пирог «Польский мазурик», итальянскую выпечку «Пасхальная Коломба» и пасхальный каравай casatiello, греческие Цуреки (сладкий хлеб), английский Симнель - традиционный пасхальный кекс в который кладут много сухофруктов. Здесь же будет представлен большой выбор постных блюд: ароматные кабачковые оладьи, кус-кус с овощами, печеные яблоки с изюмом, курагой и медом, обжаренная в сухарях тыква, суп-пюре из нута.

«Не менее вкусно здесь будет и любителям изысканных мясных блюд: к примеру, можно попробовать индийский Vellayappam (рисовый блин, который подается с овощным рагу из баранины), а также мясной хлеб, пасхальную ветчину, кролика в черносливе, ветчину, запеченную внутри хлеба, в Германии, именуемую просто «Пасхальный хлеб» и даже южноафриканскую маринованную рыбу - шедевр традиционной кухни ЮАР», - добавили в оргкомитете.

На Тверской площади гостям предложат пасхальные кексы с чайной розой, клюквой, сухофруктами. Кроме того, на этой площадке можно попробовать знаменитый аргентинский соленый торт «Паскуалина».

«Мягкий пирог готовится из слоеного теста, причем раньше его выпекали обязательно из 33 слоев теста, как напоминание о возрасте Иисуса Христа.

Сейчас эта традиция утрачена и «Паскуалина» готовится из обычного слоеного теста. А вот начинка его состоит из шпината, мангольда, яиц, тертого сыра и пряных трав», - пояснили в оргкомитете.

На Тверском бульваре приготовят ливанские «мамули» - это манное печенье с орехами. Здесь также предложат москвичам немецкий кекс «Пасхальный барашек».

«Среди самых интересных закусок на фестивале - вестфальские оладьи штрувен (такие оладьи пекут, следуя старинному рецепту XI века, из дрожжевого теста с изюмом) и шаньги (шанежки) с гречневой кашей, грибами и луком, популярные в Уральском регионе и Сибири. И, конечно же, гостям предложат приобрести расписные пасхальные пряники и все, что нужно для украшения дома к празднику: подарочные композиции из вербы, венки из весенних растений, симпатичные фигурки пасхальных ангелочков и нарядные скатерти и салфетки», - говорится в материале.



Фестиваль стартует 25 апреля и продлится до 5 мая.

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