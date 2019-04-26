Все улицы Москвы украшены праздничными объемно-декоративными конструкциями.



Для воплощения этого проекта использовались традиционные пасхальные элементы:пасхальные яйца высотой от 1 м до 7 м, объемно-декоративные конструкции "Весенний лес", световые деревья и стилизованные праздничные арки, световые буквы "ХВ" ("Христос Воскресе!"), разноцветные зайцы, скворечники и фотозоны, включающие в себя весенние деревья, деревянные бочки и плетеные заборчики.

К Пасхе на городских билбордах и афишных стендах появилось около 200 тематических плакатов.



Элементы пасхального убранства разместились как в центре столицы, так и в административных округах - на площадках фестиваля «Пасхальный дар», в парках, на площадях и бульварах, а также рядом с храмами.



Медиафасады домов 8 и 28 по ул. Новый Арбат и медиафасад Центрального телеграфа станут площадкой для трансляции праздничных видеороликов.



Тематические открытки и праздничная архитектурно-художественная подсветка станет доступна для просмотра каждому прохожему москвичу на зданиях-книжках ул. Новый Арбат.

Пасху православные в 2019 году отметят 28 апреля.

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