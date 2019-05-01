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Здесь интересно

Соник вышел в люди

Фото: www.imdb.com

Соник вышел в люди

M24.ru 01 мая 2019г., 20:11

История про синего ежика экранизирована.

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В Интернете опубликован первый трейлер фильма "Соник в кино". Это экранизация популярной серии видеоигр про добродушного синего ежа, который очень быстро бегает.

Трейлер опубликован на странице студии Paramount Pictures на YouTube. Соник в трейлере переворачивает чужие машины и уклоняется от ракет.

В главных ролях снялись Джим Керри (злодей Доктор Роботник), Бен Шварц ("Парки и зоны отдыха") и Джеймс Марсден ("Трасса 60").

Российская премьера фильма запланирована на 7 ноября 2019 года.

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Москва-Инфо
   