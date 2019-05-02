версия для печати
Происшествия
В Москве объявлен желтый уровень опасности
Гидрометцентр акцентирует внимание на высокой степени риска возникновения пожаров..
Погодная ситуация в столице признана потенциално опасной. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров.
Ранее синоптики сообщали, что в столице атмосферное давление упадет до отметки 735 миллиметров ртутного столба. По словам специалистов, это значение может стать рекордным.
В этот день атмосферное давление не опускалось ниже 737 миллиметров ртутного столба. Это значение показали барометры в 1983 году на станции ВДНХ..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.